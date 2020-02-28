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CHP Sözcüsü Öztrak: TBMM'yi kapalı oturuma çağırıyoruz

CHP Sözcüsü Öztrak, İdlib'deki saldırıya ilişkin TBMM'yi kapalı oturuma çağırdıklarını bildirdi.

28 Şubat 2020 Cuma 01:29
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CHP Sözcüsü Öztrak: TBMM'yi kapalı oturuma çağırıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) İdlib'deki saldırı gündemiyle kapalı oturuma çağırdı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Öztrak, "İdlib'de durum son derece ciddi ve endişe verici. Hatay Valisi'nin yaptığı açıklamalardan İdlib'de çok sayıda şehidimizin ve yaralıların olduğu anlaşılmaktadır. Milletçe büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi. 

"Genel başkanımızın günlerdir söylediği gibi Suriye de Libya da İdlib de Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı dahi etmez" diyen Öztrak, "Türk Ordusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nini ordusudur. TBMM'nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle CHP olarak konuyu görüşmek üzere TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
İdlibSuriyeŞEHİTTürkiyeChp
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