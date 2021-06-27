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CHP'li Akın: Yaz aylarında elektriğe zam gelecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye genelinde yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, hidroelektrik santrallerinde yaz aylarında üretimde düşüş yaşandığı için elektriğe zam geleceğini söyledi.

27 Haziran 2021 Pazar 08:37
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CHP'li Akın: Yaz aylarında elektriğe zam gelecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde yaz aylarında üretimde düşüş yaşandığını; doğalgaza yapılan zammın da santrallerin maliyetini artırdığına dikkat çekti. Akın “Hem kuraklık hem de doğalgaza yapılan zam, tüketimin artacağı yaz aylarında elektrik zammını gündeme getirdi. Vatandaşımızı elektrik değil, faturası çarpacak. Elektrik zammı iğneden ipliğe her şeyin fiyatını da arttıracak. İktidar şirketler yerine vatandaşı kollasın” dedi. Akın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kuraklık, Türkiye'nin enerji üretimini de sekteye uğratacak. Türkiye'deki toplam elektrik üretiminin yüzde 25'ini karşılayan hidroelektrik santralleri kuraklıktan doğrudan etkileniyor. Bu santrallerin kuraklık nedeniyle tam kapasiteyle çalışamamaları elektrik üretiminde düşüşe neden olacak.”

"Çiftçi tarlasını sulayamaz oldu"

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, 1 Ocak 2021'den bu yana elektrik üretimi yapan santrallere satılan doğalgaza yüzde 21 düzeyinde zam yapıldığını söyleyen Akın bu durumun santrallerin üretim maliyetlerinin de artması anlamına geldiğini vurguladı.

Doğalgazdan üretim yapan santrallerin maliyetlerinin artmasının elektik fiyatlarını artıracağını belirten Ahmet Akın, şöyle devam etti:

“Elektrik tarifesi zamlanırsa yalnızca konutları değil çiftçimizi ve sanayicimizi de olumsuz etkileyecek. Çiftçi son bir yılda yüzde 30'un üzerinde artarak rekor kıran elektrik tarifesi nedeniyle zaten tarlasını sulayamaz duruma geldi. Bir zam daha yapılırsa tarlasını ekmekten vazgeçecek. Sanayicimiz de döviz kurundaki artış nedeniyle rekabet edemez durumda.''

Son Güncelleme: 27.06.2021 23:47
Anahtar Kelimeler:
Ahmet AkınElektriğe Zam
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