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Çiftlikbank’ın kurucusu Aydın: Türk yargısına teslim olacağım

Bir video paylaşan Aydın, "Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" dedi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 22:07
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Çiftlikbank’ın kurucusu Aydın: Türk yargısına teslim olacağım

2018 yılında binlerce kişiden milyonlarca lira dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın akşam saatlerinde avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş aracılığıyla SÖZCÜ’ye bir video gönderdi. Kısa sürede bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını söyledi. Mehmet Aydın şu açıklamayı yaptı:

*Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

*Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.

*Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

“TÜRK YARGISINA TESLİM OLACAĞIM”

*Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

*Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.

91 Bursa doğumlu Çiftlikbank'ın kurucusunun beraberinde milyonlarca doları yurt dışına götürüldüğü iddia ediliyor.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Interpol'ün “Most Wanted” yani “en çok aranan” listesine girmişti.

Interpol’ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracalığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

Anahtar Kelimeler:
Tosuncuk Lakaplı Mehmet Aydın
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