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Çığ felaketi şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucuları ile Hakkari'de el bombasının patlaması sonucu şehit düşen asker için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenleniyor.

06 Şubat 2020 Perşembe 10:24
Çığ felaketi şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor
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Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine dün saat 12.00 civarında çığ düştü. Bölgede kurtarma çalışması yapan ve aralarında AFAD, UMKE, JAK, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile güvenlik korucuları ve vatandaşlarında olduğu yüzden fazla kişi çığ altında kaldı. Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre şu ana kadar çığ felaketinde 38 vatandaşımız hayatını kaybetti, 75 vatandaşımız ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenler arasında yer alan 11 asker ile 7 güvenlik korucusu  için bugün Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenleniyor. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlanacak. Çığ felaketinde şehit düşenlerin yanı sıra Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ise el bombasının patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik de törenl memleketine uğurlanacak.

ÇIĞ FELAKETİ ŞEHİTLERİ

Şehitler Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez), Uzman Çavuş Özen Akçam (Artvin, Ardanuç), Uzman Çavuş Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı), Uzman Çavuş Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya), Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe), Uzman Onbaşı Osman Karaca (Tokat, Almus), Uzman Onbaşı Cihat Erat (Erzurum, İspir), Uzman Çavuş Muammer Keskin (Aydın, Çine), Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arçapayı), Uzman Çavuş Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu), Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar) Van’ın Çatak ilçesinden güvenlik korucuları Hekim Kazgan, Nimet İnçamur, Abdulselam Mantaş, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metinb Mantaş ve Mehmet Esen için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Çığ Felaketi
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