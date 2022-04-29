Künye
Kıbrıs 17
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!

Çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk öldü

Kırşehir'de 4 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan öldü, 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

29 Nisan 2022 Cuma 11:19
236 Okunma
Çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk öldü

Kırşehir'deki yangın haberinden kahreden detaylar geldi. Kırşehir'de 4 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan öldü, 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Olay yerindeki bir görgü tanığı yaşanan faciayı şu sözlerle anlattı:

Geldiğimizde zaten yanıyordu. Annesi çocukları balkondan aşağı atmış. Hatta çocuklardan birinin bacağı kırıkmış ondan sonra annesi de kendisi zehirlenmiş şu an hastanedeymiş çocuklardan birini dumandan ve alevlerden dolayı kurtaramamışlar. Şu anda savcı olay yerine bekleniyor işte çocuk halen içeride bildiğimiz kadarıyla.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Recep Tayyip Erdoğan'dan Umre ziyareti
Recep Tayyip Erdoğan'dan Umre ziyareti
Kıbrıs gazisine pide dayağı!
Kıbrıs gazisine pide dayağı!
Türkiye'de 15 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 15 kişi hayatını kaybetti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim