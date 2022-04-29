Çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk öldü

Kırşehir'deki yangın haberinden kahreden detaylar geldi. Kırşehir'de 4 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan öldü, 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Olay yerindeki bir görgü tanığı yaşanan faciayı şu sözlerle anlattı:

Geldiğimizde zaten yanıyordu. Annesi çocukları balkondan aşağı atmış. Hatta çocuklardan birinin bacağı kırıkmış ondan sonra annesi de kendisi zehirlenmiş şu an hastanedeymiş çocuklardan birini dumandan ve alevlerden dolayı kurtaramamışlar. Şu anda savcı olay yerine bekleniyor işte çocuk halen içeride bildiğimiz kadarıyla.