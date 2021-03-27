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Çin aşısı neden gecikti? Bakan Koca'dan açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayına kadar 40 yaş üstü kişilerin ve risk gruplarındakilerin aşılanmasının tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Koca, Çin aşısı tedariğinde üretim sıkıntısı nedeniyle aksama olduğunu belirtti.

27 Mart 2021 Cumartesi 13:48
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Çin aşısı neden gecikti? Bakan Koca'dan açıklama

''Hazirana kadar 40 yaş üstü kişilerin aşılanması da tamamlanır.''

Açıklama Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, corona virüs aşısı teminiyle ilgili tüm ülkelerin ciddi sorunlar yaşadığını söyleyerek ''Çin aşısının Faz-3 çalışmalarına katılmasak biz de aşı bulamazdık'' dedi.

ÇİN AŞISI NEDEN GECİKTİ?

Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya konuşan Koca şu ifadeleri kullandı:

''Sadece biz değil, hemen hiç kimse aşıyı söz verilen zamanda alamıyor. Emin olun biz şanslı ülkelerden biriyiz. Çin hükümeti tüm aşı üreticilerine sınırlama koydu. Önce 'Çin’e vereceksiniz' dedi. Bu yüzden çok aksama var. Buna rağmen alabiliyoruz. Son gelişmeler ışığında 40 yaş üstü 32 milyon yurttaşımızın ve risk gruplarındakilerin iki doz aşısını hazirana kadar tamamlayacağımızı görmeye başladık.''

BIONTECH AŞISINDA SON DURUM

Bakan Koca, Alman aşısı tedariğiyle ilgili son durumu da BionTech firmasından teslimata ilişkin gönderilen belgeyle birlikte paylaştı.

Buna göre deneme amaçlı 5 bin 850 doz Pfizer-BioNTech aşısı 12 Mart'ta Türkiye'ye teslim edildi. Ardından iki parti halinde 1 milyon 400 bin aşı Ankara’daki dağıtım merkezine ulaştı. Nisan ayı ortasına kadar 3 milyon 100 bin doz daha teslim edilecek.

''EN BÜYÜK KORKUM AŞI SATIŞI YASAĞI''

Bakan Koca bu noktada en büyük endişesinin Avrupa Birliği'nin aşı yasağı kararı alması olduğunu söyledi.

Koca şöyle konuştu:

''Avrupa Birliği (AB) her an AB dışına aşı satışına sınırlama ve hatta yasak getirebilir. Bu yasağı getirmelerinden önce ne alırsak alalım diyoruz. BioNTech'ten bir 18 milyon daha bekliyorum. Gelecek herhalde. Ama en büyük korkum bu aşı milliyetçiliği ve yasak gelmesi.''

Bakan Koca, Rus ve İngiliz aşılarında da üretim sorunları olduğunu söyleyerek ''Yaza kadar gereken tüm aşıları bulabilmek için bütün kanalları zorluyoruz'' dedi. Koca ayrıca 120 milyon doza yakın aşı getirmeyi hedeflediklerini de söyledi.

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