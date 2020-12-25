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Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de

Çin aşısının Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu. 3 milyon doz aşı pazartesi günü Türkiye'de olacak.

25 Aralık 2020 Cuma 10:21
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Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de

Çin tarafından üretilen koronavirüs aşısı pazartesi sabah Ankara'da olacak. Çin aşısı Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacak.

İlk aşamada 9 milyon kişi aşı olacak. Aşıda öncelik, virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarında. Riskli grup kabul edilen 65 yaş üstü vatandaşlar da ilk bölümde aşılanacak.

Kronik hastalar ile evden çıkamayacak durumdakilere adreslerinde aşılama yapılacak. Sadece daha önce koronavirüse yakalanmamış kişiler aşılanacak.

Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25

Türkiye’ye, şubat ayına kadar Çin’den 50 milyon doz COVID-19 aşısı gelecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Çin aşısının etkinliği ile ilgili inceleme sonuçlarını açıkladı.

"Bu sonuçlar aşıyla ilgili dünyada açıklanan ilk veriler. Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz."

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