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'Cin çıkarma' cinayeti

Konya'da kalbi durunca hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu bir kişinin, ailesi tarafından götürüldüğü ‘cin çıkarma’ seansında boğulduğu, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar oluştuğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 15:42
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'Cin çıkarma' cinayeti



Konya'nın Ereğli ilçesinde 'cin çıkarma' seansında bir kişi boğularak öldü. 

Ziya Gökalp Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Alluş’un yapılan otopsisinde boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi.

Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu. 

Ailesi, Alluş’u ölmeden önce ‘cin çıkarma’ için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali’yi eve çağırdıklarını, Ali’nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş’un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi.

Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş’un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El H. (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin A’yı (15) gözaltına aldı.

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