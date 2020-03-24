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Çin'den alınan corona virüs ilaçları Türkiye'de 40 şehre dağıtıldı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den corona virüs için getirilen ilaçların ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını, söz konusu ilaçların yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Covid-19 hastaları için kullanılacağını açıkladı.

24 Mart 2020 Salı 16:11
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Çin'den alınan corona virüs ilaçları Türkiye'de 40 şehre dağıtıldı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin KocaÇin'den Covid-19 için alınan ilaçlara yönelik yazılı açıklama yaptı.

Yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin gelecek günlerde netleşeceğini vurgulayan Koca, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak" ifadelerini kullandı. 

Bakan Koca, dünkü basın toplantısında Covid-19 için Çin'den, yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaÇinCorona VirüsIlaç
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