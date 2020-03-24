Çin'den alınan corona virüs ilaçları Türkiye'de 40 şehre dağıtıldı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Covid-19 için alınan ilaçlara yönelik yazılı açıklama yaptı.
Yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin gelecek günlerde netleşeceğini vurgulayan Koca, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, dünkü basın toplantısında Covid-19 için Çin'den, yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını belirtmişti.