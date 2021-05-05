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"Çin ile 2 seferde toplamda 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık"

Çin aşısı Sinovac ile ilgili iddialara yanıt veren Bakan Koca, Sinovac aşısı için iki seferde toplam 100 milyon doz için anlaşma imzalandığını söyledi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:56
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"Çin ile 2 seferde toplamda 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık"

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Çin aşısı Sinovac ile ilgili iddialara yanıt veren Bakan Koca, Sinovac aşısı için iki seferde toplam 100 milyon doz için anlaşma imzalandığını söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda,  aşılama süreci, aşı tedariği ve kapanma tedbirlerinin verilere yansıması gibi konular ele alındı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklaması gerçekleştirdi.

"MUTASYONLARLA İLGİLİ SOMUT BİR TESPİT YOK"

Ortada bir gerçek var, o da hastalığının varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok.

"NÜFUSUMUZUN 3 KATI KADAR DOZ İÇİN ANLAŞMA YAPTIK"

Her gelişmeyi zamanında sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bu konuda da gelişmeler oldukça bilgilendirmiştim. Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar imzalanmıştır.

"ÇİN İLE ANLAŞMA 100 MİLYON"

Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile 2 seferde toplamda 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık.

Bugün Çin'den aşı gelecekti, nerede diye soranlar, dün, Çin ile ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin. Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini o kuyunun dibine er ya da geç gönderir. Hakikat ise güneş gibidir; ne kadar saklanmak istense de pırıl pırıl aydınlatır.

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaAşı
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