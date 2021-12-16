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Cinlerle korkutup cinsel içerikli video isteyen sözde hocaya 25 yıl hapis istemi

Kocaeli'de vatandaşları sana eşcinsel cin musallat olmuş diyerek cinsel içerikli video ve para isteyen dolandırıcının 25 yıla kadar hapsi istendi.

16 Aralık 2021 Perşembe 09:50
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Cinlerle korkutup cinsel içerikli video isteyen sözde hocaya 25 yıl hapis istemi
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Kocaeli'de dini inançlarını kullanarak vatandaşları dolandıran kişinin 25 yıl hapsi istendi.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 19 Kasım tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendini 'hoca' olarak tanıtan Ömer S.'nin kendisine başvuran bazı vatandaşlardan cinsel içerikli video istedi.

Vatandaşlar, kendilerine "sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyen zanlıya inanarak videoları gönderdi. 

Şüpheli Ömer S.’nin bu kişilerden para istemesi üzerine mağdurlar polis merkezine giderek şikayette bulundu. İhbar üzerine eve yapılan baskınla zanlı yakalandı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan Ömer S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ömer S. hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Ömer S.'nin insanlara kendisini "hoca" olarak tanıttığı, "size cin musallat olmuş" diyerek ücret karşılığında vatandaşlara istismarda bulunduğu yer aldı.

Sanık Ömer S.'nin "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "cinsel saldırı" suçlarından hakkında 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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