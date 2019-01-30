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Cinsel gücü artırıcı çikolata operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta ''cinsel gücü artırıcı'' denilerek satılan 256 bin çikolata ele geçirildi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:00
Cinsel gücü artırıcı çikolata operasyonu

Çikolataların piyasa fiyatının yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu belirtildi.

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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoda sahte ilaçlar üretildiğini belirleyerek çalışma başlattı.

Polis ekipleri 25 Ocak'ta Esenyurt'ta bulunan işyerine baskın düzenledi. Baskında depoda bulunan B.V. ve M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 256 bin 520 tane "cinsel gücü artırıcı" denilerek satılan çikolata, hammadde, 951 bin 440 etiket, karton kutu ve bandrol ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği çikolataların piyasa fiyatının yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.V. ve M.C. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
IstanbulCinsel Gücü Artırıcı çikolataOperasyonHaberTürkiye
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