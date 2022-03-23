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Cinsel istismar iddiası: 'Beni dudağımdan öper misin?'

Samsun'da beş öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 110 yıl hapis cezası istenen Yüksel Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı. İlk kez bugün hakim karşısına çıkan öğretmen savunmasında 'Ben çocuklara sevgimi gösterdim' dedi. Mağdur öğrencilerden biri ifadesinde Özkan'ın kendisine 'Öğretmen sevgisi ister misin' diyerek sarıldığını belirtti.

23 Mart 2022 Çarşamba 13:28
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Cinsel istismar iddiası: 'Beni dudağımdan öper misin?'
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Öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen ilk kez hakim karşısına çıktı! 110 yıl hapis cezasıyla yargılanan öğretmen Yüksel Özkan, öğrencilerine sevgi gösterdiğini dile getirdi. Mağdur öğrencilerin ifadeleri de ortaya çıktı. İddialara göre tacizci öğretmen, öğrencilerini sınıftan çıkarıp bir çocukla karşı karşıya kaldı ve 'Beni dudağımdan öper misin?' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan, bazı öğrencilerine yönelik cinsel saldırı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince 14 Aralık 2021'de gözaltına alındı. Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sınıf öğretmeni Yüksel Özkan'ın daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası aldığı ve Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktı.

Özkan hakkında 5 çocuk için ayrı ayrı ‘çocuğun cinsel istismarı’ iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mağdur çocuklar ile aileleri, tanık ve bilgi sahibi kişilerin ifadelerinin yer aldığı iddianamede, Özkan hakkında toplam 110 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'BENİ DUDAĞIMDAN ÖPER MİSİN?'

Mağdur öğrencilerin ifadeleri de ortaya çıktı. İddialara göre tacizci öğretmen, öğrencilerini sınıftan çıkarıp bir çocukla karşı karşıya kaldı ve 'Beni dudağımdan öper misin?' dedi.

İddianamede yer alan mağdur öğrencilerden birinin verdiği ifadede, “Yüksel Özkan bana, 'Öğretmen sevgisi ister misin?' dedi. Ben de, 'İsterim' deyince bana sıkıca sarıldı. Alnımdan ve başımdan öptü” ifadesine yer verildi. Bir başka öğrencinin ifadesinde ise, "Yüksel Özkan diğer öğrencileri sırayla sınıftan dışarı çıkararak bana, 'Beni dudağımdan öper misin?' dedi. Ben de kabul etmeyince, 'Tamam çık dışarı' dedi. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi yanımıza geldi’’ dediği yer aldı.

'BANA GELDİKLERİNDE OKUMA YAZMA BİLMİYORLARDI'

Hakkında 110 yıl hapis cezası istenen tutuklu sanık Yüksel Özkan, yargılandığı davada ilk kez hakim karşına çıktı. Duruşmadaki savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Özkan, "Çocukları yanıma çağırıyorum. Onları çok seviyorum ve onlarla ilgileniyorum. Ben çocuklara sevgimi gösterdim. Bana geldiklerinde hepsi okuma yazma bilmiyordu. Üzerlerinde çok durduğum için zorladığım için bunlar komplo, uyduruyorlar. Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Özkan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)

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