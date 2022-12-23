Cipin çarptığı otomobil ikiye ayrıldı

Eskişehir’de cip ile çarpışarak ikiye ayrılan aracın sürücü hafif yaralandı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent C. idaresindeki cip, dönüş yapmak isteyen İbrahim D. idaresindeki otomobile çarptı.
Orta kısmından aldığı darbe sonucu 2’ye bölünen otomobil, parçalar halinde yola savruldu.
Kaza sonucu otomobilin sürücüsü İbrahim D., şans eseri hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.