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Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı

Trabzon'da sürüsünü otlatan çoban uyuyakalınca başıboş kalan küçükbaşlar da indiği derede mahsur kaldı. Hayvanlar, kısa süre sonra çobanın gelmesiyle dereden çıkarıldı.

21 Eylül 2022 Çarşamba 12:44
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Çoban uyudu, sürü derede mahsur kaldı



Trabzon'un Sürmene ilçesinin mezrasında sürüsünü otlatan çoban, uykuya daldı. Bu sırada Çarşı Mahallesi’nden geçen kara yoluna yönelen küçükbaş sürüsü ise başıboş kalınca indiği Manahoz Deresi’nde mahsur kaldı.

Debisi az olan dere çevresindekiler, hayvanlara ot atarken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de haber verildi.

Ekipler, küpe numarasından sürünün sahibine ulaşıp, küçükbaşları da dereden çıkarmak istedi.

Çoban ise kısa sürede bölgeye gelip, görevlilere uyuyakaldığını söyledi.

Çoban, dereden hayvanlarını çıkarıp, yoluna devam etti.

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