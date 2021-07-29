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Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı liderinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki dergahında müridinin çocuğuna yönelik istismarda bulunduğu için tutuklu yargılanan ve 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Uşşaki tarikat lideri Eyyüp Fatih Şağban’ın WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 10:25
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Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı liderinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Eyyüp Fatih Şağban’ın çocuğun cinsel istismarından 10 yıl 5 ay hapis cezası aldığı Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında yer alan WhatsApp yazışmalarını aktardı.

Şağban'ın 1962; Y.A. adlı istismara uğrayan çocuğun ise 2008 doğumlu olduğuna dikkati çeken Saymaz'ın aktardığı söz konusu yazışma şu şekilde:

Şağban, 3 Şubat 2020'de WhatsApp'tan kahve fincanı fotoğrafı gönderip telveyi işaret ederek, "Adam silüetini gördün mü?" diye soruyor.

Y.A. şu yanıtı veriyor:

"Evet efendim, sakallı biri var gibi. Üzgün üzgün bakıyor benim gibi. Sizi şimdiden özledim."

Şağban ise "Burada kaçıp orada özlüyorsun!" diyor.

Y.A. Şaşkın:

“Niye kaçayım ki, siz babamsınız değil mi.”

Şağban, “Şu baba muhabbeti kalksın, ben sizin şeyhiniz olayım” şeklinde karşılık veriyor.

Ardından Sakarya'daki dergahtan İstanbul'a dönen Y.A.'ya trafikte nerede olduklarını soruyor.

Y.A.: İstanbul'a girdik, yola devam.

Şağban: Aldık, kabul ettik.

Y.A.: Nasıl almak anlamadım.

Şağban: Evlatlığa.

Y.A.: Siz beni evlatlık mı aldınız?

Şağban: Annen ne diye verdiyse o niyetle.

Y.A.: Anlamadım. Annem Allah bilir ne niyetle verdi.

Şağban: Sen de anlamazdan geliyorsun.

Şağban, "Yazdıklarımızı silelim" diye uyarıyor ve kıza görüntülü konuşmayı aramayı teklif ediyor. Mevzu, nikaha geliyor.

Şağban: Rüyamda nikah görmüştüm.

Y.A.: Anladım.

Şağban: Önemli değil, sen iyi ol yeter.

Y.A.: Allah razı olsun.

Şağban: Ben senin ismini niye Aişe koydum. Zuhurat olmasa yanına bile yaklaşmam. Yazışmaların hepsini boşalt e mi.

Son Güncelleme: 29.07.2021 10:26
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