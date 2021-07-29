Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı liderinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Eyyüp Fatih Şağban’ın çocuğun cinsel istismarından 10 yıl 5 ay hapis cezası aldığı Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında yer alan WhatsApp yazışmalarını aktardı.
Şağban'ın 1962; Y.A. adlı istismara uğrayan çocuğun ise 2008 doğumlu olduğuna dikkati çeken Saymaz'ın aktardığı söz konusu yazışma şu şekilde:
Şağban, 3 Şubat 2020'de WhatsApp'tan kahve fincanı fotoğrafı gönderip telveyi işaret ederek, "Adam silüetini gördün mü?" diye soruyor.
Y.A. şu yanıtı veriyor:
"Evet efendim, sakallı biri var gibi. Üzgün üzgün bakıyor benim gibi. Sizi şimdiden özledim."
Şağban ise "Burada kaçıp orada özlüyorsun!" diyor.
Y.A. Şaşkın:
“Niye kaçayım ki, siz babamsınız değil mi.”
Şağban, “Şu baba muhabbeti kalksın, ben sizin şeyhiniz olayım” şeklinde karşılık veriyor.
Ardından Sakarya'daki dergahtan İstanbul'a dönen Y.A.'ya trafikte nerede olduklarını soruyor.
Y.A.: İstanbul'a girdik, yola devam.
Şağban: Aldık, kabul ettik.
Y.A.: Nasıl almak anlamadım.
Şağban: Evlatlığa.
Y.A.: Siz beni evlatlık mı aldınız?
Şağban: Annen ne diye verdiyse o niyetle.
Y.A.: Anlamadım. Annem Allah bilir ne niyetle verdi.
Şağban: Sen de anlamazdan geliyorsun.
Şağban, "Yazdıklarımızı silelim" diye uyarıyor ve kıza görüntülü konuşmayı aramayı teklif ediyor. Mevzu, nikaha geliyor.
Şağban: Rüyamda nikah görmüştüm.
Y.A.: Anladım.
Şağban: Önemli değil, sen iyi ol yeter.
Y.A.: Allah razı olsun.
Şağban: Ben senin ismini niye Aişe koydum. Zuhurat olmasa yanına bile yaklaşmam. Yazışmaların hepsini boşalt e mi.