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Çocuğunu işkence ederek öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

İstanbul Sancaktepe'de bir yaşındaki çocuğu Hayat N.'yi işkence ile öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan annesi Vala B., "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Babası Ali N. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 10:52
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Çocuğunu işkence ederek öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

Sancaktepe'de Suriye uyruklu 1 yaşındaki Hayat Neccar'ın işkence ile öldürülmesi sonrası gözaltına alınan annesi Vala B. ve babası Ali N., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler. 

Vala B. Ve Ali N., savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. 

Mahkemedeki sorgusunda çocuğunun öldüğünü soruşturma aşamasında öğrendiğini söyleyen babası Ali N., “Ben duruşmayı beklerken adliye koridorunda eşime çocuğum neden öldü diye sordum. Eşimde çocuk çok kustuğu zaman onu ısırdığını, çimdiklediğini, başı döndüğünü ve çocuğun üstüne düştüğünü, 2-3 dakika kendine gelemediğini söyledi. Ayıldığında çocuğun altında olduğunu ve sarardığını gördüğünü söyledi. Ardından da çocuğun üstünü değiştirip yatağına bırakmış. Ardından da beni arayarak çocuğun inlediğini ve sarardığını söyledi. Ambulans çağırmasını ve hemen geleceğimi söyledim" dedi. 

YARALAR, MORLUKLAR, SİGARA İZMERİTLERİ...

Taksiye binip eve gittiğini söyleyen Ali N., “Ambulans geldi, çocuğu hastaneye götürdü. Çocuğun üstündeki morlukların sebebi eşimin çocuğu çimdiklemesi ve üstüne düşmesidir. Eşimin çocuğu hiç sevmediğini görmedim. Eşimin çocuğu sevmediğini hiç görmedim ancak burada bana bazen sevdiğini bazen de sevmediğini söyledi. Eşim yuvamı dağıttı, üç çocuğumu mağdur etti. Bizi perişan etti. Bunu neden yaptı bilmiyorum. Eşimin diğer çocuklarımıza şiddet uyguladığını görmedim. Vefat eden çocuğumun üzerindeki yaraları, morlukları, sigara izmariti izlerini görmedim. Nasıl oldu bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. 

ANNE OLAYI ANLATTI

Çocuğun annesi Vala B. mahkemedeki sorgusunda, “Vefat eden çocuğuma önceki gün mama yaptım. Eşim mamayı yedirdikten sonra çocuğu bana verdi. Ben çocuğu yatırdım, eşimde iş aramaya çıktı. Saat 16.00 gibi çocuk yatağa kustu. Yataktan aldım, yastığı temizledim. Saat 19.00 gibi yeniden kustu. Üstünü değiştirmek için kalktım o anda başım döndü. Çocuğumun üzerine düştüm. Ne kadar çocuğun üzerinde kaldım bilmiyorum. Ben ayıldığımda çocuğun altımda olduğunu gördüm. Sapsarı kesilmişti ve inliyordu. Hemen eşimi aradım. Eşim geldi çocuğu kaptığı gibi kucağına alıp götürdü" dedi. 

'KARNINI ISIRDIM, ÇİMDİKLEDİM'

Çocuğu geceleri gördüğünde ondan korktuğunu söyleyen Vala B., “Geceleri gözleri açık gördüğümde çocuktan korkuyordum. Bazen çocuğumu çok seviyordum bazen de hiç sevmiyordum. Ben bilinçsiz şekilde çocuğumu çimdikliyordum. Kendimi kaybettiğimde bunu yapıyordum. Sadece çimdikleme ve ısırma oldu. Çocuğumun karnını ısırdım. Sevmediğim zaman çocuğumu ısırıyordum. Ben bu olayın bu şekilde olduğunu daha önce çok korktuğum için anlatmadım. Eşim hiç tanık olmadı, çocuktaki morlukları görmedi. Bu yüzden eşim hiç anlamadı. Zaten son günlerde böyle davrandım. Ben şu an gerçekleri anlattım. Akıl sağlığı ile ilgili bir rahatsızlığım yok. Son günlerde baş dönmem sık sık oluyordu. Diğer çocuklarıma bu şekilde şiddet uygulamadım. Çok pişmanım. Çok da kalbim ağrıyor. Vicdanım sızlıyor" dedi. 


ANNE TUTUKLANDI BABA ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mahkeme, anne Vala B.'yi, “Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürmek" suçunu işlediği ihtimalini gözeterek tutuklanmasına karar verdi. 

Baba Ali N. İse mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ali B.nin, haftada bir gün karakola giderek imza vermesine karar verildi. 

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