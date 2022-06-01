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Çocuk işçi ustasını öldürdü

Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk, kendisini sürekli dövdüğünü iddia ettiği eski ustasını tüfekle öldürdü.

01 Haziran 2022 Çarşamba 15:59
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Çocuk işçi ustasını öldürdü

Denizli'de bir kişi vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Akpınar Mahallesi, Ceyhun Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi 52 yaşındaki Metin Altundağ’ın eve dönerken kullandığı motosikletin önü, otomobil sürücüsü tarafından kesildi.

Otomobilden inen sürücü, Altundağ'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altundağ, hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Altundağ'ı öldürdüğü belirlenen 16 yaşındaki F.K.’yi gözaltına aldı.

DAYAK İDDİASI

F.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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