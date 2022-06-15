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Çocuk istismarına 118 yıl hapis cezası

Tokat'ta çocuk istismarından tutuklu yargılanan sanığa 118 yıl, çocuğun anne ve babasına ise 43 yıl hapis cezası verildi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 12:30
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Çocuk istismarına 118 yıl hapis cezası
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, çocuk yaştaki 4 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan C.Ö. (53) ile çocukların babası A.Y., annesi N.Y.'ye yönelik Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar çıktı.

Tutuklu yargılanan C.Ö. isimli sanığa 118 yıl, müşterek fail anne ile babaya ise 43’er yıl ağır hapis cezası verildi.

Kız çocuklarının ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği öğrenildi.

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