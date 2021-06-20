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Çocuklar Ağlayarak Kurtarılmayı Bekledi

İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası Sultangazi'de bir binanın zemin katını su bastı. Su tahliyesi yapıldığı sırada jeneratör yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, binada mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

20 Haziran 2021 Pazar 14:57
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Çocuklar Ağlayarak Kurtarılmayı Bekledi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanın zemin katını, dün saat 19.00 sıralarında yaşanan kuvvetli yağış sonrası su bastı.

Bina sakinlerinin bildirmesi üzerine ilçe belediyesine bağlı ekipler, su tahliyesi çalışmalarına başladı.

Çalışmalar sırasında su tahliyesinde kullanılan jeneratör alev alarak yanmaya başladı. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, yangın sırasında binayı duman sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, duman tahliyesi yaptı.

ÇOCUKLAR AĞLAYARAK KURTARILMAYI BEKLEDİ

Üst katlarda mahsur kalan çocuklar, olan biteni meraklı gözlerle izlerken ağladıkları da görüldü. Mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişi, merdiven aracıyla kurtarıldı.

Sultangazi'de yangın: 5'i çocuk 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - 2

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