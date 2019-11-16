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Çocuklara yardım için İngiltere'den Nepal'e koşuyor

İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, çocuklara yardım için İngiltere'den Nepal'e koşuyor.

16 Kasım 2019 Cumartesi 16:13
Çocuklara yardım için İngiltere'den Nepal'e koşuyor

Güney Asya ülkesi Nepal'de yardım kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalara destek olmak için geçen yıl temmuz ayında İngiltere'nin Brighton kentinden yola çıkan İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu 73 yaşındaki Pope, yolculuğunda Avrupa'yı geride bıraktı.

Eşyalarını, vücuduna bağlayarak çektiği mini karavanında taşıyan Rosie Swale Pope, Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. 

Gümrük kapısında gazetecilere açıklama yapan Pope, Türkiye'de olmaktan memnun olduğunu belirtti. 

Londra'dan Türkiye'ye bir yılı aşkın bir yolculukla ulaşabildiğini ifade eden Rosie Swale Pope, "2021 yazında Nepal'e varmayı planlıyorum. Çünkü yol oldukça uzun. Yolculuğumun tamamı 6 bin 900 kilometreden oluşuyor. Belki de daha fazla. Türkiye'de birkaç ay geçireceğim. İstanbul'a vardığımda bir hafta ailemi görmek için İngiltere'ye gideceğim. Daha önce Türkiye'de hiç bulunmadım. Bu şahane." dedi.

Pope, seyahatlerini kitaplaştırarak ve konferanslar vererek para kazandığını, bu şekilde seyahat ederek muhteşem insanlarla da tanışma fırsatı bulduğunu dile getirdi. 

Türkiye'de birkaç ay geçirdikten sonra Gürcistan üzerinden yoluna devam edeceğini anlatan Rosie Swale Pope, şöyle konuştu:

"Daha sonra Azerbaycan ve Hazar Denizi'nin de içinde bulunduğu güzergahı geçip, Nepal'in başkenti Katmandu'ya varmak istiyorum. Biraz çılgın şeyler yaparsanız, bu insanların dikkatini kansere ve önemli şeylere çekmenize yarar. Bazen otelde kalıyorum ama yoldayken çoğu kez bu karavanda uyuyorum. Çünkü bu karavan trafikten kurtulmak ve geceleri koşabilmek için uygun. Gümrükte cana yakın insanlar tarafından harika bir şekilde karşılandım. Bana Türk çayı ikram ettiler." 

Pope, daha önce de Rusya'da kanserle mücadele eden bir yardım kuruluşuna destek olmak için 5 yıllık bir plan dahilinde çeşitli ülkelerde koşmuştu.

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