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Çocuklarının bulunduğu evi ateşe verdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde evli çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkeli koca, eşinin ve çocuklarının bulunduğu evde yangın çıkarıp olay yerinden kaçtı.

01 Şubat 2022 Salı 15:58
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Çocuklarının bulunduğu evi ateşe verdi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ve Pınar K. çifti, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ÇOCUKLARININ CANINI TEHLİKEYE ATTI

Tartışma ailelerin karışmasıyla iyice büyürken Ahmet K.; eşi, çocukları, baldızı ve kayınvadilesinin içerisinde bulunduğu ve 2 gün önce taşındıkları evi ateşe verdi.

Ahmet K., yangın çıkartıp aşağı inerken, evde bulunanlar da kaçtı. Apartmanın 6. katında çıkan yangın 7. kata da sıçradı. Vatandaşların haber vermesiyle ise olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

VAHŞİ KOCA YAKALANDI

Kısa sürede yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken Ahmet K., polis tarafından gözaltına alındı. Apartman sakinleri ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

AİLELER ARASI KAVGA ÇIKTI

Bu sırada Ahmet K. ile Pınar K.’nin yakınları arasında da kavga çıktı. Kavgayı polis güçlükle önleyip, tarafları olay yerinden uzaklaştırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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