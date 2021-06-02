Çocuklarının gözü önünde eşini kızgın yağ ve kaynar su ile yaktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde İrfan Müjdeci (40), iddiaya göre, bir süredir şiddet uyguladığı eşi Meral Müjdeci (38) ile geçtiğimiz pazar günü kahvaltı ederken tartıştı.



Bu sırada İrfan Müjdeci, 2 çocuğunun gözünün önünde, eşinin üzerine önce tavada bulunan kızgın yağı ardından çaydanlıktaki kaynar suyu döktü.



Meral Müjdeci'nin bağrışlarını duyan komşularının ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yüzü ve vücudu yanan Müjdeci, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. İrfan Müjdeci ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Müjdeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meral Müjdeci de yanık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.



PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR DİYE ŞİKAYET ETMEMİŞ



Çiftin komşuları, daha önce de eşinin şiddetine maruz kaldığını belirttikleri Meral Müjdeci'nin, kendilerine "Kocam, ekonomik nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar yaşıyor. O yüzden şikayet etmeyeceğim" dediğini söyledi.