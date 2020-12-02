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Çok acı olay! Koronavirüsten ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş

Mardin'in Derik ilçesinde Fehmi Tekin (37), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tekin'in ölümünden 2 saat önce eşi Emine Tekin (40) ile yoğun bakım odasındaki camın arkasından görüşüp, helallik istediği belirtildi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 13:31
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Çok acı olay! Koronavirüsten ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş

Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Fehmi Tekin'e, bir süre önce belirti göstermesi üzerine Covid-19 testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Tekin, durumu ağırlaşınca 20 gün önce Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Tekin'in ölümünden 2 saat önce eşi Emine Tekin ile görüştüğü belirtildi. Fehmi Tekin'in yoğun bakım odasınının cam bölmesinin arkasından kendisiyle görüşen eşinden helallik istediği ifade edildi.

Fehmi Tekin'in cenazesi, Derik Abdullah Akın Mezarlığı'nda koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi.

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