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'Çöp ev'de bulunan Cem Muhammet'ten yeni haber

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A. tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

16 Ağustos 2022 Salı 12:22
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'Çöp ev'de bulunan Cem Muhammet'ten yeni haber


Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 'çöp' evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen 'çöp ev'deki kilitli odada, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkoyulan Cem Muhammet A, baygın bulundu.

Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A, gözaltına alındı. Cem Muhammet A, Antalya'da oturan annesi Yasemin A'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı.

Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

20 KİLOYA ULAŞARAK TABURCU EDİLDİ

Tedavi sürecinde 20 kiloya kadar ulaşan Cem Muhammet, 22 günün ardından dün akşam taburcu edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alınan Cem Muhammet, adresi gizli tutulan eve yerleştirildi.

Cem Muhammet'in psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.

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