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Çöp konteynerindeki valizden 30 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki çöp konteynerindeki piyasa değeri 30 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

18 Aralık 2022 Pazar 13:40
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Çöp konteynerindeki valizden 30 milyon liralık uyuşturucu çıktı



Kapıkule Sınır Kapısı'nda 30 milyon liralık uyuşturucu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uluslararası uyuşturucu madde ticaretini önlenmesine yönelik yaptığı ‘risk-analiz’ çalışması sırasında 063 K 473 plakalı TIR, x-ray taramasına alındı.

Taramaya alınan TIR’ın Bosna Hersek uyruklu şoförü A.C.’nin (39), araçtaki iki valizi çöp konteynerine attığı tespit edildi.

A.C., gözaltına alırken, çöpe atılan valizlerde yapılan aramada 135 paket halinde 96 kilo 410 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, yaptığı saha kamerası çalışmasında valizleri konteynere atan A.C.’nin, M30 A 896 plakalı TIR’ın şoförü Sırbistan uyruklu D.S. (29) ile koordineli oldukları tespit edip gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında ‘Uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
EdirneKapıkule Sınır KapısıÇöp KonteyneriUyuşturucu
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