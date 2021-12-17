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Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu

Kocaeli'de 2015 yılında temizlik yaptığı sırada çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim edip, "yılın personeli" seçilen temizlik işçisi Celal Serçe, hafriyat döküm sahasında ölü bulundu.

17 Aralık 2021 Cuma 11:03
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Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim eden işçi ölü bulundu
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Kocaeli'de bundan 6 yıl önce çöpte bulduğu parayı sahibine teslim eden işçi ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş aracın yanında kanlar için yatan bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve kendisinin Celal Serçe (47) olduğu tespit etti. Serçe'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

YILIN PERSONELİ SEÇİLMİŞTİ

Öte yandan Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Serçe, 2015 yılının aralık ayında Mimar Sinan Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada içerisinde 20 bin TL ve kimliklerin olduğu bir çanta bulmuş, çantanın sahibine ulaşıp bulduklarını teslim etmişti.

Para ve kimlikleri sahibine eksiksiz teslim eden Serçe, "yılın personeli" ilan edilerek, dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran tarafından altınla ödüllendirilmişti.

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