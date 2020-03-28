Corona virüse 'korkuluklu' önlem

Karabük Safranbolu'da yaşayan 66 yaşındaki Recep Özen aldığı corona virüs önlemi ile dikkat çekiyor.

Sarıahmetli köyünde yaşayan Recep Özen, evinin yol kenarında olması nedeniyle insanların sık sık evine gelmesinden tedirgin olduğunu belirterek bahçe kapısına bir levha koydu.

Bahçe kapısına "Korona virüs var girmek yasaktır" yazısı asan Özen, yazıyı dikkate almayarak kendisini görmek isteyenlerle de uzaktan konuşuyor.

''VATANDAŞ BENDEN UZAK DURSUN ŞİMDİLİK''



Misafir kabul etmediğini belirten Özen, insanların evden çıkmamaları gerektiğini de ekledi.



66 yaşındaki Özen, "Yazıyı yazmamın sebebi korona virüsten korunmak. Adam geliyor adres soruyor, yanıma gelmek istiyor 'kardeş kusura bakma gelemezsin' diyorum'' dedi.

Vatandaşların kendisinden uzak durmasını isteyen Özen, yazıdan sonra yine gelenlerin olduğunu belirterek, ''Niye yazdın?' dediler bende risk var dedim. Şakaya alınacak bir şey değil bu. Çok sayıda ölümlere sebep oluyor. İtalya'da günde 650 kişi, İspanya'da çok sayıda ölüm oluyor. Misafir kesinlikle yasak, ben dahi çıkmıyorum" dedi.

NTV