Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Corona virüse 'korkuluklu' önlem

Türkiye Karabük'te yaşayan 66 yaşındaki bir kişi, corona virüs salgından korunmak için evinin kapısına "Korona virüs var girmek yasaktır" levhası koydu. Kapıdaki korkuluk da girenleri uyarıyor.

28 Mart 2020 Cumartesi 18:12
1081 Okunma
Corona virüse 'korkuluklu' önlem

Karabük Safranbolu'da yaşayan 66 yaşındaki Recep Özen aldığı corona virüs önlemi ile dikkat çekiyor. 

Sarıahmetli köyünde yaşayan Recep Özen, evinin yol kenarında olması nedeniyle insanların sık sık evine gelmesinden tedirgin olduğunu belirterek bahçe kapısına bir levha koydu.

Bahçe kapısına "Korona virüs var girmek yasaktır" yazısı asan Özen, yazıyı dikkate almayarak kendisini görmek isteyenlerle de uzaktan konuşuyor.

''VATANDAŞ BENDEN UZAK DURSUN ŞİMDİLİK''

Misafir kabul etmediğini belirten Özen, insanların evden çıkmamaları gerektiğini de ekledi.

66 yaşındaki Özen, "Yazıyı yazmamın sebebi korona virüsten korunmak. Adam geliyor adres soruyor, yanıma gelmek istiyor 'kardeş kusura bakma gelemezsin' diyorum'' dedi.

Vatandaşların kendisinden uzak durmasını isteyen Özen, yazıdan sonra yine gelenlerin olduğunu belirterek, ''Niye yazdın?' dediler bende risk var dedim. Şakaya alınacak bir şey değil bu. Çok sayıda ölümlere sebep oluyor. İtalya'da günde 650 kişi, İspanya'da çok sayıda ölüm oluyor. Misafir kesinlikle yasak, ben dahi çıkmıyorum" dedi.

NTV

Anahtar Kelimeler:
KarabükTürkiyeKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsten can kaybı 108 oldu
Koronavirüsten can kaybı 108 oldu
Türkiye'de Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı
Türkiye'de Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı
THY iç hat bilet satışlarına ara verdi
THY iç hat bilet satışlarına ara verdi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim