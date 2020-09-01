Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
150 Tl için cezaevini boyladı
150 Tl için cezaevini boyladı
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar tutuklandılar
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar...
Tecavüzle suçlanan öğretmen yeniden mahkemede
Tecavüzle suçlanan öğretmen yeniden mahkemede
1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
1 ayı aşmamak üzere cezaevine...

Corona virüse yakalanan Ali Babacan'dan açıklama

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, eşi ve oğlunun Covid'i atlattığını kendisinin tedavisinin ise hastanede süreceğini açıkladı.

01 Eylül 2020 Salı 17:07
532 Okunma
Corona virüse yakalanan Ali Babacan'dan açıklama

Corona virüse yakalanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.


Kendisiyle birlikte hastalığa yakalanan eşi ve oğlunun iyileştiğini belirten Babacan, "Evde kontrol ve karantina altındalar" dedi.

"Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor" diyen Babacan, "Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım" ifadelerini kullandı.

Babacan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir kez daha sizden COVID-19’u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırma olursa kaybeden Yunanistan olur
Bakan Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırma olursa kaybeden Yunanistan olur
Erdoğan: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Erdoğan: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Doğu Akdeniz'de yeni Navtex hamlesi! 12 Eylül'e uzatıldı
Doğu Akdeniz'de yeni Navtex hamlesi! 12 Eylül'e uzatıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim