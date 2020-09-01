Corona virüse yakalanan Ali Babacan'dan açıklama

Corona virüse yakalanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.



Kendisiyle birlikte hastalığa yakalanan eşi ve oğlunun iyileştiğini belirten Babacan, "Evde kontrol ve karantina altındalar" dedi.



"Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor" diyen Babacan, "Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım" ifadelerini kullandı.



Babacan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Bir kez daha sizden COVID-19’u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."