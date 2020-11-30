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Corona virüse yakalanan sağlık çalışanı kalp krizinden öldü

Hatay'da 3 gün önce corona virüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane Bilgin (40), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

30 Kasım 2020 Pazartesi 14:36
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Corona virüse yakalanan sağlık çalışanı kalp krizinden öldü

Hatay Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığı'nda idari personel olarak görev yapan Ferdane Bilgin'in corona virüs testi 27 Kasım'da pozitif çıktı.

Evli ve 2 çocuk annesi Bilgin, dün akşam kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, konu ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı personellerimizden Ferdane Bilgin, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bilgin'in cenazesi bugün toprağa verilecek.

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