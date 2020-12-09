Corona virüsten babasını yitiren kişi corona önlemsiz mevlit okuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde corona virüs önlemlerinin gözetilmediği yemekli mevlit hakkında inceleme başlatıldı.

Alanya'da geçen hafta corona virüs nedeniyle babası R.K'yi kaybeden M.K, iş yerinin önünde mevlit okutup yemek verdi.

M.K'nin babası için verdiği mevlide onlarca kişinin katıldığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğraflarda maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Alanya Kaymakamlığı inceleme başlattı.

Yapılacak çalışma kapsamında mevlide giden kişilere corona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Corona virüs kısıtlamaları kapsamında, evlerde doğum günü, yılbaşı kutlaması, mevlit gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmiyor.