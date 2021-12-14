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Çorum'da Hz. Süleyman'a ait olduğu değerlendirilen altın kaplama sandık ele geçirildi

Çorum'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Hz. Süleyman'a ait olduğu değerlendirilen ahit sandığı ve altın sikke ele geçirildi.

14 Aralık 2021 Salı 18:45
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Çorum'da Hz. Süleyman'a ait olduğu değerlendirilen altın kaplama sandık ele geçirildi
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Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişinin yasa dışı yollarla elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

Bir süre izlenen zanlıya ait araç, ekiplerce kent merkezinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, altın kaplama ahit sandığı ve altın sikke ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ.

Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede, operasyonda ele geçirilen altın kaplama ahit sandığı ve altın sikkenin, 2017 yılında Amasya'da bulunan ve Hz. Süleyman'a ait olduğu tespit edilen 11 parça tarihi eserin devamı niteliğinde olduğu, eserlerin Roma İmparatorluğu dönemine tarihlendiği tespit edildi. ​​​​​

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