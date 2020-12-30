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Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında

Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına getirilen Covid-19 aşıları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılardan alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarında en az 2 hafta sürecek analiz süreçlerine tabi tutulacak. Bu süre zarfında aşılar, 2-8 derecelik ısıda tutulacak olan özel depolarda muhafaza edilecek. Analiz sonucunda uygun görülmesi halinde aşılar kullanıma sunulacak.

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:36
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Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında

Sinovac firmasına ait Covid-19 aşıları, depolarda güvenilirlik ve etkinlik açısından bir dizi işlemden geçiriliyor.

Öncelikle “soğuk zincir” konusunda eğitimli sağlık personelince paletler açılıyor. Bu aşamada her palette bulunan sıcaklık kayıt cihazları okunuyor. Her kolideki elektronik donma göstergeleri ile ısı maruziyetini gösteren ısı monitör kartları kontrol ediliyor. Aşılar, uygun taşıma kurallarına göre teslim edildiğinden emin olunduktan sonra depodaki yerlerine yerleştiriliyor.

Ardından ayrı bir komisyon eliyle temel kalite evrakları incelenip analizler için rastgele numuneler alınıyor.

Aşılardan alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarında en az 2 hafta sürecek analiz süreçlerine tabi tutulacak. Bu süre zarfında aşılar, 2-8 derecelik ısıda tutulacak olan özel depolarda muhafaza edilecek. Analiz sonucunda uygun görülmesi halinde aşılar kullanıma sunulacak.

Aşıların muhafaza edileceği Halk Sağlığı Ana Depolarında sıcaklık kontrol sistemi, jeneratörler ve yedek sistemler bulunuyor. Aşılar, gerekli analizlerin yapılmasından sonra iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak.

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