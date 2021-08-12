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Covid-19 PCR testlerinde varyant endişesi

Covid-19 salgınına neden olan virüs durmadan mutasyona uğruyor. İlk başta ülke isimleriyle anılan varyantların artık özel adları var. Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz Covid-19'u tespit etmede kullanılan PCR testlerine ilişkin endişeleri yanıtladı. Kayıpmaz, güncel testlerin mutant Covid-19'u tespit edebildiğini aktardı.

12 Ağustos 2021 Perşembe 10:12
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Covid-19 PCR testlerinde varyant endişesi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Covid-19 varyantlarının da güncel PCR testi ile tespit edilebildiğini belirterek, "Hem Delta varyantının hem de diğer endişe verici varyantlar olan Alfa, Beta ve Gamma varyantlarının ülkemizde kullanılan güncel PCR testinden kaçması mümkün gözükmemektedir." dedi.

Kayıpmaz, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 adlı virüsün tespitinin, üst solunum yolundan alınan örneklerde, PCR testleriyle yapıldığını hatırlattı.

Corona virüslerin dört yapısal proteinden oluştuğunu söyleyen Kayıpmaz, Delta varyantının, virüsün diken proteini olarak adlandırılan "spike" proteininde "L452R, T478K, D614G, P681R" adlı 4 mutasyonu içerdiğini belirtti.

Kayıpmaz, Türkiye'deki PCR testleriyle coronavirüs varyantlarının da tespit edilebildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde kullanılan PCR kitleri, corona virüsün Delta varyantındaki 'L452R', Beta ve Gamma varyantındaki 'E484K' ve Alfa varyantındaki 'D3L' mutasyonunu eş zamanlı ayırt ederek tespit edebilen kitlerdir. Bundan dolayı hem Delta varyantının hem de diğer endişe verici varyantlar olan Alfa, Beta ve Gamma varyantlarının ülkemizde kullanılan güncel PCR testinden kaçması mümkün gözükmemektedir."

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Corona virüsün alt solunum yollarında yoğunlaşması ve örneğin alındığı üst solunum yollarında viral yükün azalması, klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak Covid-19 ile uyumlu ancak çok nadiren de olsa PCR testi negatif sonuçlanan olguların en olası sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır" bilgisini paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Afşin Emre Kayıpmaz
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