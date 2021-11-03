Covid-19 tedavisi sonrası kalp krizi geçiren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da Hasan-Gülşah Benzer çiftinin iki çocuğundan İlkadım Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi Yiğit Benzer, 13 gün önce rahatsızlanması üzerine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğam ve Çocuk Hastalıkları ek binasına götürüldü.



Buradaki muayenenin ardından küçük çocuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.



Hastanede Covid-19 teşhisi konulmasının ardından tedavisine başlanan Yiğit Benzer, dün taburcu edildi. Eve geldiğinde rahatsızlanması üzerine yine hastaneye götürülen Yiğit Benzer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Küçük çocuğun cenazesi, Büyükoyumca Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.



Cenazeye katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, baba Hasan Benzer ile aile üyelerine başsağlığı diledi. Baba Benzer, gazetecilere, oğlunun kronik akciğer hastası olduğunu, bu nedenle tedavi gördüğünü söyledi.