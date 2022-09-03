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Covid'e yakalanan Bakan Koca son test sonucunu açıkladı

İki gün önce Covid'e yakalandığını duyuran Bakan Koca, hastalığı atlattı.

03 Eylül 2022 Cumartesi 11:23
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Covid'e yakalanan Bakan Koca son test sonucunu açıkladı


Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testinin negatif çıktığını ve programlarına kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Kovid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 31 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19'a yakalandığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü duyurmuştu.

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