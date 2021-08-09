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Covid hastalarının aşı pişmanlığı

Türkiye'de Hastanelerin yoğun bakım servisleri aşısız vatandaşlarla doldu. Aşı olmayı reddedip Covid olan vatandaşlar büyük pişmanlık yaşıyor. O hastalardan olan Hayrettin Yılmaz, pişmanlığını gazetecilere anlattı.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:27
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Covid hastalarının aşı pişmanlığı

Son aylarda corona virüse yakalanan hastaların çoğu aşı olmayı erteleyen kişilerden oluşuyor.

İstanbul'da yaşayan Hayrettin Yılmaz da aşı olmayı reddeden on binlerce insandan sadece biri...

Corona virüse yakalanan Yılmaz şu anda Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Geçirdiği zor günleri “Allah kimseyi düşürmesin” diyerek ifade eden Yılmaz, aşı olmamayı tercih ettiği için çok pişman olduğunu söyledi.

“Önlemimizi tabii ki alıyorduk fakat nereden, nasıl yakalandık bilmiyoruz" diyen Yılmaz, vatandaşları bir an önce aşı olmaya çağırdı.

15 gündür yoğun bakımda olduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Nefes, öksürük, halsizlik gibi şikayetlerim oldu. 15 gündür kimseyi göremiyorum. Keşke aşı olsaydım, bu durumlara düşmezdik. Bütün vatandaşlara da söylüyorum, herkes aşısını olsun. Aşı olsaydım belki Covid olsam da hafif geçirirdim. Bu şekilde olmazdım yani. Böyle direkt yoğun bakımlık yapıyor. Sonuçta devamlı iğne, ilaç kullanıyorsun. Herkes aşısını olsun. Benim hastalığım bitti zaten Allah izin verirse 3 ay sonra hemen gidip aşımı olacağım. Herkese tavsiye ederim."

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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