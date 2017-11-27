Cübbeli Ahmet, 'cennete gideceğini' açıkladı

Odatv'nin haberine göre Ünlü sohbetinde, bir hocasının uykusunda kendisini gördüğünü anlattı. Ünlü, hocasının uykusundan 3 kez “Cübbeli cennetliktir” diyerek bağırıp uyandığını söyledi.

Ünlü'nün ifadeleri şöyle:

"Benim bir hocam var, ismini vermeyeyim. Ben hapse girince gidip anlatmışlar bir şeyler. Bir 'acaba' demiş. Uzandım diyor. Birisi geldi, dikildi başıma diyor. Uyku ile uyanıklık arasında. 3 kez 'Cübbeli cennetliktir' diye bir bağırdı, ben de ayıldım diyor. Bu nedir? Müjdedir. Bunu benim duymam da müjdedir. Dünyadaki müjde rüyadır."