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Cübbeli Ahmet Hoca'nın ekonomik kriz ile ilgili söyledikleri sosyal medyayı salladı!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün ekonomik kriz ve fahiş fiyatlarla ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın sohbet yayınında ekonomik sıkıntılara değindiği bölümde içki, kumar ve zinaya da zam geldiğini belirtmesi dinleyenleri şaşkına çevirdi. Cübbeli Ahmet Hoca, "Fahişelerin fiyatından haberim yok ama zam vardır herhalde... Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor." ifadelerini kullandı.

25 Kasım 2022 Cuma 16:31
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Cübbeli Ahmet Hoca'nın ekonomik kriz ile ilgili söyledikleri sosyal medyayı salladı!



Cübbeli Ahmet Hoca, Youtube kanalında yayınlanan 'Haftanın Sohbeti 24 Kasım' başlıklı videosunda ekonomik sıkıntılara ve zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gelen zamlarla ilgili konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, "Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi bir şey" ifadelerini kullanarak yükselen fiyatların bir yönden iyi olduğunu söyledi. Cübbeli Ahmet'in zam yorumu sosyal medyada ses getirdi.

'FAHİŞELERİN FİYATINDAN HABERİM YOK AMA ZAM VARDIR HERHALDE'

Cübbeli Ahmet Hoca, sohbetinde ekonomi ile ilgili kısımda şu ifadeleri kullandı:

"Ekonominin bozuk olması da çoğu günahları engelleyici bir şey. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Onlara da zam geliyordur herhalde. Bilmiyorum, fahişelerin fiyatından haberim yok ama zam vardır herhalde. Peki her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor. Efendi çok okurdu bunu, 'Allah bir adamı koruyacaksa imkan vermez buldurmaz' derdi. O da mevlanın bir koruması. Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi bir şey."

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