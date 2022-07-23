"Cumhur İttifak'ının adayı belli!"

Kayseri'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye yönelik mesajlar verdi. Küresel ekonomik krizden Türkiye'nin de etkilendiğini söyleyen Erdoğan, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, ayrıca Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temel atma törenine katıldı. Erdoğan, Millet İttifakı'na yönelik, "Hala cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Diyorlar ki seçim tarihi belli olsun. Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli" eleştirisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temel atma törenine iştirak etti. 142 kilometre uzunluğundaki hat tamamlanınca 7 saattik Ankara-Kayseri yolu 2 saate düşecek.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı olduğumuzu bir daha vurguluyoruz.



Kardeşlerim, bugün ben karşımda bu muhteşem katılımı gördükçe Rabbim'e hamdediyorum.



Şimdi geliyorum, belediyelerimizin çalışmalarına ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarından, sosyal tesisleri size kazandırdı. Kayseri Büyülşehir belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.

"BUGÜN KAYSERİ'YE 54 MİLYAR LİRALIK MÜJDEYLE GELDİK"



Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak, Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha yad ediyorum.



Bugün Kayseri'ye 54 milyar liralık müjdeyle geldik.

Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, toplu konuttan yol ve bulvar yapımından alt üst geçitlere, spor tesislerinden sosyal hizmet birimlerine kadar tam 105 kalem eseri sizlere kazandırdı. Yatırımlarımızın Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE'Yİ HIZLI TREN KONFORUYLA BİZ TANIŞTIRDIK"



Türkiye'yi hızlı tren konforuyla biz tanıştırdık. Yerköy-Kayseri hattı 142 km uzunluğa sahiptir.

Kardeşlerim bunları ana muhalefetin başındaki Bay Kemal yapabilir mi? Yavru muhalefet yapabilir mi?



Proje tamamlandığında Kayseri-Ankara arası 2 saate düşecek.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI DA BELLİ, SEÇİM TARİHİ DE BELLİ"



Hala adaylarını açıklamadılar. Bay Kemal, Cumhur İttifakı'nın seçimler için adayı da belli. Seçim tarihi de belli. Millet İttifakı kendine güvenseydi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi."



Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, demir atma törenine katılmadan önce Kayseri'de metal işçilerine seslendi.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Bu önemli tesisi Türkiye ekonomisine kazandıran Mamur ailesine milletim adına teşekkür ediyorum. Ankara, Yerköy, Kayseri tren hattı projesinin de temelini atacağız.



Dünya büyük bir ekonomik krizden geçiyor. Küresel enflasyon insanlığın öncelikli sorunlardan biri. Gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyon yanında istihdam gibi sorunlarla ad uğraşıyor. Gelişmiş ülkeler hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye başladı. Vatandaşlarını ölüme terk edenler işsizlik ve hayat pahalılığı karşısında aynı davranışı sergiliyor.



"İSTER İSTEMEZ ETKİLENİYORUZ"



Küresel ekonomik sorunlardan biz de ister istemez biz de etkileniyoruz. Salgın döneminde önceliğimizi insanımızın sağlığıyla birlikte işini kurmasına verdik. Muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık. Önceliğimiz istihdamın artmasıdır. İhracat rekorları kırmaya devam ediyoruz. Daha yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda 300 milyar dolara yakın bir değere ulacağız. Turizmde de beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz.



"SABIR BEKLİYORUM"



Enflasyonun üzerinde artışlar yaptık. Gelimeleri göz önünde tutarak memur ve emekli maaşlarıyla birlikte asgari ücreti yeniden düzenledik. Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Kurban Bayramı'nda yolları görmedik mi? Otomobilden nakliye TIR'larından geçilmiyordu.



Dün İstanbul'da önemli bir başarıya imza attı. Ukrayna tahılının Karadeniz'den sevk edilmesi için anlaşmayı yaptık. Önümüzdeki günlerde başlayacak gıda trafiğiyle krizin aşılmasına katkı sağlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız.



"HOKKABAZLIKLA SİYASET YAPMAYIN"



Siyaset adı altında bozgunculuk yapan gafillere sesleniyorum. Yalanla hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunlara harcamak yerine Ankara'nın dışına çıkın."