Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşener ile görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Akşener, Balıkesir programını iptal ederek gelişmeleri takip etmek üzere Ankara'ya dönüyor.
Son Güncelleme: 28.02.2020 00:27
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Akşener, Balıkesir programını iptal ederek gelişmeleri takip etmek üzere Ankara'ya dönüyor.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Akşener, Balıkesir programını iptal ederek gelişmeleri takip etmek üzere Ankara'ya dönüyor.