Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşener ile görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Akşener, Balıkesir programını iptal ederek gelişmeleri takip etmek üzere Ankara'ya dönüyor.