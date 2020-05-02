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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Türkiye'den Somali’ye tıbbi malzeme yardımı

02 Mayıs 2020 Cumartesi 15:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Somali'ye yapılan tıbbi malzeme yardımını duyurdu.

Erdoğan paylaşımında, ''MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!'' dedi.

Son Güncelleme: 02.05.2020 15:06
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Gibri 2020-05-02 16:45:41

Iyi birşey , insanlıga yardım . Abd ye değil da ihtiyaçlı ülkelere yardım dünyada takdir toplar.

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