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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir oyuna tahammülümüz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Erdoğan, "Hiçbir saldırıya hiçbir oyuna, tuzağa tahammülümüz yoktur. Özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi affetmeyiz" dedi.

26 Ağustos 2022 Cuma 14:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir oyuna tahammülümüz yok


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı katıldı. 

''Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum'' diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, bu zaferin tüm İslam dünyasına ait olduğunu söyledi. 

Erdoğan, ''Vatanı bölmeye, devleti yıkmaya çalışan kimsenin göz yaşına bakmayız'' diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

''Malazgirt Zaferi'ni asla unutmayacağız, unutturmayacağız, daima gönül dünyamızda ve zihnimizde yaşatacağız. Bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz''

''HİÇBİR SALDIRIYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR''

Ülkemizin hamd olsun herkese yetecek gücü vardır. Devletimiz herbir vatandaşına çıkacak güce, kudrete sahiptir.  Hiçbir saldırıya hiçbir oyuna, tuzağa tahammülümüz yoktur. Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi affetmeyiz''

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