Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde bombalı saldırı son anda önlendi

CNN Türk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Siirt'teki programında miting için görevlendirilen bir polis memurunun aracına gizlice uzaktan kumandalı Patlayıcı düzeneği yerleştirildiği tespit edildi.

POLİS MEMURLARI SON ANDA FARK ETTİ

Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gideceği öğrenilen polis memurunun aracının altındaki düzeneği 2 polis memuru son anda fark ederek ihbarda bulundu. Olay yerine TEM Büro Amirliği ile Bomba uzmanı ekipler geldi ve patlayıcı düzenek imha edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri düzenek üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.