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Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır hattında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulvi bir görev icra ettiklerini hatırlattığı askerlere başarı dileklerini de iletti.

25 Ocak 2018 Perşembe 23:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır hattında
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’nde görev yapan askerlere hitabında, ulusal güvenliği sağlama nedeniyle Afrin'de gerçekleştirilen operasyonun, bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan

Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Hatay'daki Harekat Merkezi'ne yaptığı ziyarette, Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'nde görev yapan askerlere hitaben yaptığı konuşmada, ulusal güvenliği sağlama nedeniyle Afrin’de gerçekleştirilen operasyonun bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulvi bir görev icra ettiklerini hatırlattığı askerlere başarı dileklerini de iletti.

"NETİCE ALINANA DEK SÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da harekatla ilgili daha detaylı bilgiler aldığı toplantı esnasında, video konferans aracılığıyla Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Eskişehir Muharebe Üs Komutanlığındaki harekat merkezleriyle canlı bağlantılar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans aracılığıyla yaptığı hitapta da Zeytin Dalı Harekatı'nın netice alınana dek süreceğini vurguladı.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in de terör unsurlarından temizlenmesinin akabinde asli sakinlerine teslim edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin terörden temizlenmesinin Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini de hızlandıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da bulunduğu esnada Mogadişu'daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı ve Doha'daki Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığıyla da video konferansla bağlanmak suretiyle söz konusu üsler hakkında bilgi aldı.

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