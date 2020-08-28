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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoltenberg görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

28 Ağustos 2020 Cuma 22:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoltenberg görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgularken, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanStoltenberg
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