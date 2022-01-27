Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin tam desteğiyle Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa eşit egemenlik, yan yana yaşayan iki ayrı devletin kurumsal iş birliğiyle olabileceğini belirterek, mutlaka Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin varlığının devam edeceğini vurguladı.

Tatar ayrıca, “20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı bir dönüm noktasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri temasları kapsamında Kıbrıs gazileriyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi binasında bir araya geldi. Tatar, belediye binası salonuna girişinde alkışlarla karşılandı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşmalara geçildi.

BALCI

Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a “hoş geldiniz” diyerek, 332 üye adına Tatar’ı selamladı.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın hâlâ gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Balcı, şehitleri andı, gazilere sağlıklar diledi.

Türkiye ve KKTC’nin adada adil çözüm için gereken çabayı gösterdiğini ifade eden Osman Balcı, tehditlere kulak asmadan yükselişin süreceğini söyledi.

BÜYÜKKILIÇ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ve heyetini Kayseri’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs denildiğinde içini bir sıcaklık kapladığını ifade eden Büyükkılıç, 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kayseri’yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, Tatar’ın Cumhurbaşkanı olmasından dolayı mutluluğunu belirtti.

“Kıbrıs bizim için olmazsa olmazımız” diyen Büyükkılıç, şehitlere rahmet, gazilere sağlık diledi. “Şehitler ve gazilerin fedakarlığı olmasaydı Kıbrıs’ı konuşuyor olamazdık” vurgusu yapan Memduh Büyükkılıç, Kıbrıs’a selamlarını iletti.

ELİTAŞ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, herkesi selamlayarak, ikinci vatan dediği KKTC’nin Cumhurbaşkanı Tatar’ı Kayseri’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyete belirtti.

Kıbrıs’ın İngiltere’ye kiralandığını hatırlatan Elitaş, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması sonrasında 1963’te Rumların Yunanistan’a bağlanma isteklerinden bahsetti.

Türkiye ve Kıbrıs’ın ayrılmaz bir parça olarak yola devam edeceğini dile getiren Elitaş, “Yüreğimizin bir parçası Kıbrıslı” diyerek, “zulme dur diyen” gazilere şükranlarını sundu.

GÜNAYDIN

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Kayseri’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, Barış Harekâtı’nda canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı, hayatta olan gazilere saygı ve şükranlarını sundu.

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında çocuk olduğunu dile getiren Günaydın, herkesin ailesinde harekâta katılan biri olduğunu dile getirdi.

Harekât ile Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zulme ve katliama dur denildiğini ifade eden Günaydın, “Bizler kardeş iki ülke olarak birbirimizin yanındayız. Bütün güçlükleri yeneceğiz” dedi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasının başında, gazilerle Kayseri’de beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kıbrıs’ın ulusal ve milli dava olduğunu vurgulayan Tatar, “Kıbrıs milli bir meseledir. Sıradan bir mesele değildir” dedi. Kıbrıs Türk halkının güvenlik içerisinde yaşayabilmesinin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin de güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere işaret eden Tatar, “Kıbrıs, Türkiye’nin sadece 40 mil uzaklığındadır” diyerek, Kıbrıs ile Türkiye’nin yakınlığına dikkat çekti.

“20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı bir dönüm noktasıdır” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Türk askeri adaya çıkmasaydı, bugün çok büyük bir ihtimalle Kıbrıs bir Yunan adası olacaktı” şeklinde konuştu.

15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta darbe yapıldığını hatırlatan Tatar, o dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın Kıbrıs’ta çıkan seslere kulak vererek, Türk ordusunun Kıbrıs’a çıktığını anlattı.

Tatar, 20 Temmuz’da Türk askerinin adaya çıkmasıyla Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyetini kazandığını, Türk bayrağının tekrar gönderde dalgalandığını ifade ederek, Türkiye ziyaretlerinde her gittiği yerde gazilerle buluştuğunu söyledi. Tatar, “Çünkü sizlere minnet borcumuz var” dedi.

Türk askerinin adaya geleceği özlemiyle büyüdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vasiyetinde, “Ben Türk askerini Kıbrıs’a geri getirmiş adam olarak bilinmek isterim” sözlerine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru, özgürlüğünün, Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığına bağlı olduğunu belirterek, “Müzakere süreçlerinde oynanan oyun Kıbrıs’tan Türkiye’yi çıkarmaktır” dedi. Rum tarafına göre anlaşmanın Türkiye’nin garantörlüğünün sonlandırılması, Türk askerinin adada çekilmesi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “O anlaşma Kıbrıs Türklerin sonu olur” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜ VE TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI DEVAM EDECEK”

Türkiye’nin tam desteğiyle Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa eşit egemenlik, yan yana yaşayan iki ayrı devletin kurumsal iş birliğiyle bir anlaşma olabileceğini kaydeden Tatar, mutlaka Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin varlığının devam edeceğini vurguladı.

Tatar, kendisinin seçilmesiyle yeni siyasetin ortaya çıktığını ve bu siyasetin geliştirilmesinde TC’nin tam desteği olduğunun altını çizerek, Mavi Vatan’da, Doğu Akdeniz’in genelinde Türkiye’nin bölgenin en büyük ülkesi olarak hakimiyetinin devam etmesi için KKTC’nin bir devlet olarak varlığının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Milli birliği önemine dikkat çeken Tatar, “Meydanı boş bırakmamız lazım” diyerek, her zaman Kıbrıs’a sahip çıkmak gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin statüsünü yükselterek, halka daha olumlu bir gelecek vaat etmenin en büyük görevlerinden olduğunu ifade ederek, “Bu da sizlerin askeri zaferinin taçlandırılmasıdır” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin ticaret açısından önemli bir şehir olduğunu da ifade eden Tatar, gazileri KKTC’den ağırlamaktan mutluluk duyacağını belirtti.

Program sonrasında hatıra fotoğrafı da çekildi.