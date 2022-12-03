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Daha 15'indeydi, Melike'yi katletti...

Aksaray'da meydana gelen korkunç olayda 15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı M.K. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş ise başından yaralandı. Hastanede kızının ölüm haberini alan Asiye Arıbaş, “Ne olur Melike’mi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim” diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 17:40
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Daha 15'indeydi, Melike'yi katletti...



Olay, saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi’nde meydana geldi. Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti. Arıbaş, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı M.K.’nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş da başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba- kızdan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastanede kızının ölüm haberini alan Asiye Arıbaş, “Ne olur Melike’mi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim” diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

KATİL, GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın ardından kaçan M.K.'yi kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu. M.K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Son Güncelleme: 03.12.2022 18:42
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCinayetKadın
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