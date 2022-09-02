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Dalgalar iki arkadaşı yuttu

Şile'de sabah saatlerinde denize giren iki genç dalgalara kapılarak kayboldu. Gençlerden birinin cansız bedeni bulundu, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

02 Eylül 2022 Cuma 12:58
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Dalgalar iki arkadaşı yuttu


İstanbul Şile’de denizde kaybolan iki gençten birinin cansız bedeni bulundu.

Olay, Şile’de İmrenli plajında yaşandı. Gece plajda kamp yapan 22 ve 24 yaşlarındaki iki arkadaş sabah saatlerinde yüzmek için denize girdi.

Denizde dalgalara kapılarak gözden kaybolan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen can kurtarma ve dalgıç ekiplerinin denizde yaptıkları arama kurtarma çalışmaları sırasında, denizde boğulan 24 yaşındaki şahsın cansız bedeni kayalıklarda bulundu.

Gencin cansız bedeni Şile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 

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